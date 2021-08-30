В Милане сгорел дотла и может обрушиться 18-этажный дом, где жил участник Евровидения

Крупный пожар вечером 29 августа уничтожил 18-этажное жилое здание Torre dei Moro в Милане. Как сообщает Corriere della Sera, возгорание произошло на 15-м этаже дома на улице Антонини в южной части города.

Благодаря вовремя поднятой тревоге жителям дома удалось покинуть здание и спастись еще до прибытия пожарных, прежде чем огонь распространился по облицовке дома по всей его высоте. Они оказались вынуждены переехать пока в гостиницы или к друзьям и родственникам.

Пожарным лишь ближе к утру удалось потушить огонь и взломать все квартиры в поисках вероятных жертв, однако их не выявили. При этом отмечается, что существует риск обрушения дома, поскольку пожар мог нарушить стойкость его металлического каркаса.

Здание было построено в 2011 году. Известно, что в нем было 70 жилых квартир. В частности, среди обитателей дома был певец Mahmood, представлявший Италию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2019 году с песней Soldi.

Напомним также, что 15 августа сильный пожар уничтожил четыре экскурсионных судна в турецком курортном городе Аланья.

Ранее в этом же месяце сгорел металлургический завод украинского олигарха Игоря Коломойского в американском штате Огайо.