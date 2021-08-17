Происшествия 30 минут назад

В США сгорел неработающий завод Коломойского, полиция подозревает поджог

Металлургический завод украинского олигарха в Огайо не работал с 2016 года

Пожар на заводе Коломойского в Огайо. Фото: facebook.com/tanya.kozyreva.1 Пожар на заводе Коломойского в Огайо. Фото: facebook.com/tanya.kozyreva.1
Пожар на заводе Коломойского в Огайо. Фото: facebook.com/tanya.kozyreva.1

На неработающем заводе украинского олигарха Игоря Коломойского в США произошел пожар.

Американские правоохранители подозревают поджог, сообщил репортер-расследователь Майкл Саллах в Twitter.

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Известно, что металлургический завод в Огайо не работал с 2016 года. Сгорел он еще на прошлой неделе.

По словам Саллаха, в пожарной охране штата подозревают, что пожар возник из-за поджога.

При этом журналист указывает, что на заводе не работали пожарные гидранты и было отключено электричество, также не было молний в ту ночь.

В свою очередь украинская журналистка Татьяна Козырева уточнила в Facebook, что пожар на заводе произошел на прошлой неделе. Через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо открыла дело о загрязнении окружающей среды. Речь идет о токсичных отходах, которые обнаружили на территории завода. Отходы сливали в прилегающую реку.

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"Следователи в штате Огайо расследуют умышленный поджог на металлургическом заводе, принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому, который находится под следствием Grand Jury за отмывание денег", — отметила Козырева.

Напомним, Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости США.

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие, роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

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В августе 2020 года Министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, а затем в использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Как сообщалось, 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи.

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