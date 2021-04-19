Крупный бизнес 1 час назад

Коломойский и партнеры "отмывали" деньги ПриватБанка в США — американские СМИ

К 2015 году в собственности Коломойского и партнеров в США было 13 сталелитейных заводов, 5 офисных высоток, отель, два офисных парка и закрытый завод Motorola с двумя вертолетными площадками

Игорь Коломойский. Фото: newsinteractive.post-gazette.com Игорь Коломойский. Фото: newsinteractive.post-gazette.com
Игорь Коломойский. Фото: newsinteractive.post-gazette.com

Газета американского Питтсбурга Post-Gazette опубликовала журналистское расследование об оборудках украинского олигарха Игоря Коломойского в США.

Об этом следует из статьи Pittsburgh Post-Gazette.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Издание отмечает, что получило сотни ранее закрытых судебных документов и заявлений под присягой, изучило федеральные отчеты о безопасности на рабочем месте и результаты экологических инспекций и провело интервью с почти дюжиной бывших сотрудников, которые работали на объектах, принадлежащих Коломойскому и его партнерам.

Указано, что в 2008 году Коломойский и партнеры купили за $81 млн сталелитейный завод к северо-западу от Детройта, который когда-то производил детали для самолетов во время Второй мировой войны. Они также купили за $16,5 млн обширную сеть сотовой связи в Иллинойсе. Два года спустя они купили исторический небоскреб в Кливленде.

По заявлению прокуратуры США, большая часть денег для покупки недвижимости была украдена в результате сложной аферы с украинским ПриватБанком.

"К 2011 году Коломойский и его партнеры приобрели около дюжины объектов недвижимости в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. К 2015 году в собственности Коломойского и партнеров в США было 13 сталелитейных заводов, 5 офисных высоток, отель, два офисных парка и закрытый завод Motorola с двумя вертолетными площадками", — говорится в публикации.

Читайте также:
США обвиняют Коломойского в отмывании денег: в чем суть дела и будут ли последствия

В материале также отмечается, что на предприятиях Коломойского произошло несколько несчастных случаев, связанных с несоблюдением техники безопасности. Было зафиксировано и нарушение экологических норм.

"С 2016 года часть сталелитейных предприятий объявили о банкротстве. В Кливленде две из офисных высоток были проданы с большими убытками. Сейчас только один из сталелитейных заводов все еще работает: Felman Production в Западной Вирджинии", — пишут американские журналисты.

Напомним, в начале 2019 года стало известно, что Коломойский является владельцем существенных активов в США, стоимость которых может достигать сотен миллионов долларов.

Читайте также:
ГБР расследует отмывание средств близким к Коломойскому нардепом Палицей — ЦПК

В начале 2020 года стало известно, что Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости. Среди покупок, которые изучает следствие: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание.

В августе 2020 года министерство юстиции США обвинило Коломойского в хищении миллиардов долларов с ПриватБанка, а затем использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Как сообщалось, 5 марта 2021 года США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и его семьи.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США скончался один основателей Adobe Чарльз Гешке
В США скончался один основателей Adobe Чарльз Гешке
Илон Маск проехался на прототипе Cybertruck по территории завода Tesla (ФОТО)
Илон Маск проехался на прототипе Cybertruck по территории завода Tesla (ФОТО)
В США за $190 тысяч продают последний советский лимузин (ФОТО)
В США за $190 тысяч продают последний советский лимузин (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как энергоэффективность повышает безопасность труда и лояльность персонала — Антон Ковалишин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В киевской многоэтажке обвалились балконы (ФОТО)

  3. На Ближнем Востоке распространяется еще один опасный для человека вирус

  4. "Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

  5. В Украине вводят электронные акцизы на алкоголь

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...