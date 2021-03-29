Политика 1 час назад

ГБР расследует отмывание средств близким к Коломойскому нардепом Палицей — ЦПК

Палица якобы продал втридорога нежилое помещение кипрской компании, замеченной в связях с зятем другого партнера Коломойского

Игорь Палица. Фото: Facebook-страница нардепа Игорь Палица. Фото: Facebook-страница нардепа
Игорь Палица. Фото: Facebook-страница нардепа

Офис генерального прокурора еще 20 января открыл уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады и лидера партии "За будущее" Игоря Палицы по заявлению общественной организации "Центр противодействия коррупции".

В ЦПК поясняют, что в свое время обращались в ОГП с заявлением о возможном совершении Палицей преступления, а именно легализации (отмывания) незаконно полученных доходов, что предусмотрено статьей 209 Уголовного кодекса.

Кратко и по делу в Telegram

Теперь же в организацию поступил официальный запрос из ГБР, в котором следователь просит предоставить известную ЦПК информацию о возможном преступлении Палицы.

Так, в организации отмечают, что уровень задекларированных расходов Палицы в течение 2015-2016 и 2018-2019 годов превышал уровень его задекларированных доходов, а операции по купле-продаже недвижимости в Украине и за рубежом с участием депутат имеют признаки отмывания средств.

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Так, в 2016 году Палица задекларировал доход в 35 млн грн. В одном из интервью он заявил, что это средства, которые он получил за проданное имущество в 2016 году. Продал он его кипрской компании "Амерсфут".

Согласно декларации, в том году Палица владел лишь одним имуществом — нежилым помещением в Киеве площадью 267,8 квадратных метра, которое он купил в мае 2013 года за 3,4 млн грн. Таким образом, выходило, что он купил помещение за 1500 долларов за квадратный метр, а продал — за 5140 с учетом уже нового курса доллара после обвала гривни.

"Но дело в том, что у "Амерсфут", которая якобы купила помещение, не было достаточно денег, чтобы заплатить 35 млн гривен за недвижимость Палицы, а фактическое недвижимое имущество в Киеве не отражалось в его финансовой отчетности", — отмечают в ЦПК.

Более того, указывается, что сама компания засветилась в операциях с зятем Геннадия Боголюбова — экс-совладельца ПриватБанка и делового партнера Игоря Коломойского, коим является и сам Палица.

"Получается, что Палица якобы продал втридорога недвижимость компании, которая никак не могла заплатить таких денег, потому что их просто у нее не было. Если учесть, что компания засветилась в связях с приближенными к Коломойскому людьми, то на ум приходит одно — Палица мог просто отмывать сомнительные деньги с помощью своих партнеров", — делают вывод в организации.

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