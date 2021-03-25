Данилов об отсутствии санкций против Коломойского: "Пока нет документов из США"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отмечает, что в распоряжение этого органа пока не поступали документы от США, на основании которых в Украине мог бы быть рассмотрен вопрос о введении национальных санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, а также депутатов Верховной Рады Александра Дубинского и Андрея Деркача. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

"СНБО работает с документами. Мы не работаем с эмоциями. Если страна в установленном порядке будет передавать свои документы в Украину, мы будем рассматривать их в соответствующих институциях. После этого могут вводиться процессы", — заявил секретарь СНБО.

По его словам, на сегодняшний день, насколько ему известно, таких документов относительно Коломойского, Дубинского или Деркача у украинских органов власти нет. В то же время если они поступят, как высказался Данилов, это будут уже "вопросы другого уровня".

Напомним, Министерство финансов США 11 января ввело против Дубинского санкции за якобы вмешательство в американские президентские выборы вместе с соратниками нардепа Андрея Деркача, против которого санкции США были введены в сентябре 2020 года.

Сам Дубинский отрицает какую-либо обоснованность данных санкций, заявляя, что определенные лоббисты из Украины ввели американские власти в заблуждение о его причастности к команде Деркача и якобы влиянии на выборы в США.

Однако 1 февраля депутата исключили из фракции "Слуга народа" в Раде, 14 марта — сместили с должности руководителя Киевской облорганизации партии после изменения процедуры таких решений, что сам нардеп считает "мошенничеством", а уже на следующий день вообще исключили из партии.

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против Коломойского, обвинив его в причастности к масштабной коррупции. Ему и его ближайшим родственникам запретили въезд в США.