В США арестовали активы украинского нардепа за вмешательство в выборы-2020

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило четырех связанных с Россией лиц, в том числе народного депутата Украины Андрея Деркача (внефракционный), причастных к попыткам повлиять на избирательный процесс в США, и ввело в отношении них персональные санкции.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Минфина США.

"Министерство финансов назначило Андрея Деркача в соответствии с указом 13848 за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Деркач, депутат украинского парламента, более 10 лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утраивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", — говорится в сообщении.

"Сегодняшнее обозначение Деркача нацелено на разоблачение российских кампаний злонамеренного влияния и защиту наших предстоящих выборов от иностранного вмешательства. Эта акция является четким сигналом для Москвы и ее доверенных лиц о недопустимости подобной деятельности", — добавили в Минфине США.

В свою очередь американский министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы противостоять этим российским кампаниям дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы", — заверили глава Минфина США.

Таким образом, введенные санкции предусматривают замораживание активов, находящихся в юрисдиции США, а также запрет для резидентов США на взаиморасчеты.

"В результате сегодняшних обозначений вся собственность и интересы в имуществе этих целей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокированы, лицам из США запрещено совершать с ними операции. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", — говорится в документе.

Ранее, в августе, глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

"Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе путем огласки утечек телефонных звонков, — чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении", — говорится в заявлении Эванины от 7 августа.

Сам Деркач назвал это "попытками навесить ярлыки и атакой", которые подтверждают раскрытие крупнейшей схемы "демокоррупции" в связи с обнародованной нардепом записью с голосами Порошенко-Байдена и Порошенко-Путина.

Напомним, внефракционный народный депутат, экс-"регионал" Андрей Деркач 19 мая провел пресс-конференцию и опубликовал аудиозаписи телефонных разговоров. Парламентарий утверждает, что на пленках — разговор тогда еще президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.