Политика 9 минут назад

Нардепа Дубинского официально исключили из партии "Слуга народа"

За нарушение устава и неповиновение руководящим органам политсилы

Александр Дубинский. Фото: facebook.com/Teletriumf Александр Дубинский. Фото: facebook.com/Teletriumf
Александр Дубинский. Фото: facebook.com/Teletriumf

Народный депутат Александр Дубинский исключен из членов политической партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Об этом говорится в распоряжении председателя партии Александра Корниенко, сообщает пресс-служба политсилы.

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Как поясняется в документе, 13 марта 2021 года распоряжением председателя партии на 14 марта 2021 года было созвано собрание (конференцию) Киевской областной организации "Слуга народа" для решения вопросов переизбрания руководящих органов этой организации.

Указано, что на этом собрании новым руководителем Киевской областной организации партии был избран народный депутат Андрей Мотовиловец.

В то же время 14 марта Дубинский опубликовал видеообращение, из которого стало известно, что по инициативе нардепа в этот же день было проведено какое-то мероприятие, где было принято решение о переизбрании председателя и избрание членов Политического совета Киевской облорганизации.

"Однако рассмотрение вопроса об избрании председателя структурного образования партии "Слуга народа" невозможно без предварительного утверждения председателем партии и согласования головами Политсовета и Национального совета общин — в соответствии с пунктами 9.1.6. и 12.24 Устава. Такими своими действиями Александр Дубинский грубо нарушил требования Устава. Кроме этого, действия Дубинского о проведении конференции являются грубым нарушением требований Устава и дискредитируют партию, что недопустимо в силу положений пункта 4.16.3. Устава", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем документ позволяет Дубинскому обжаловать данное решение на следующем съезде партии.

Как сообщалось, на 11-м съезде партии "Слуга народа" 13 марта был утвержден новый Устав партии, а также созданы новые органы — Политический Совет и Национальный совет общин.

Ранее в "Слуге народа" заявили, что конференция Киевской облорганизации партии якобы решила сменить своего руководителя с Дубинского на другого нардепа Андрея Мотовиловца.

Напомним, 1 февраля Дубинский был исключен из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде после того, как Министерство финансов США 11 января ввело против него санкции за якобы вмешательство в американские президентские выборы вместе с соратниками нардепа Андрея Деркача, против которого санкции США были введены в сентябре 2020 года.

Сам Дубинский отрицает какую-либо обоснованность данных санкций, заявляя, что определенные лоббисты из Украины ввели американские власти в заблуждение о его причастности к команде Деркача и якобы влиянии на выборы в США.

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