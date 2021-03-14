В "Слуге народа" заявляют, что Дубинский больше не глава Киевской облорганизации

В партии "Слуга народа" заявляют, что исключенный из ее фракции в Верховной Раде депутат Александр Дубинский больше не возглавляет Киевскую областную организацию этой политсилы.

Об этом заявила в своем Telegram-канаде депутат Верховной Рады от СН Юлия Гришина. По ее словам, вместо Дубинского Киевскую облорганизацию партии возглавил другой нардеп Андрей Мотовиловец.

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Как сообщила изданию "РБК-Украина" замглавы фракции СН в Раде Евгения Кравчук, такое решение приняла конференция областной ячейки, прошедшая утром 14 марта.

Соответственно, добавила она, Дубинский автоматически потерял членство в одном из новообразованных руководящих органов партии — Национальном совете общин, куда накануне вошел как лидер Киевской облорганизации.

В свою очередь, на странице в Facebook "Слуга Народу — Киевская область" появилось заявление от имени совета облорганизации партии, которое также распространил Дубинский.

"14 марта совет Киевской областной организации провел внеочередное (экстренное) заседание, на котором члены совета обсудили мошеннические и аферистские схемы, применяемые отдельными функционерами СН с использованием изменений в Устав партии, принятых 13 марта, с целью смены руководителя Киевской облорганизации и очередных провокаций против председателя Киевской облорганизации", — сказано в нем.

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Отмечается, что было решено провести 14 марта в 12:00 внеочередную конференцию, обсудив вопрос об упомянутой "мошеннической схеме", о доверии Дубинскому, а также об избрании нового состава политсовета и председателя облорганизации.

"Совет Киевской областной организации осуждает подобные мошеннические методы в партийном строительстве и выражает решительную поддержку Дубинскому как руководителю Киевской областной организации", — говорится в заявлении.

Сам же Дубинский в 11:41 написал в своем Telegram-канале буквально следующее:

"После обнародования заявления совета Киевской облорганизции от 14 марта, о том, что конференция будет проведена 14 марта в 11:00, появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция Киевской областной организации. Для всех сообщаем: сейчас, 14 марта проходит конференция Киевской облорганизации партии "Слуга народа"

О результатах и принятых этой конференцией решениях нардеп пообещал сообщить "незамедлительно".

Напомним, 1 февраля Дубинский был исключен из фракции СН в Раде после того, как Министерство финансов США 11 января ввело против него санкции за якобы вмешательство в американские выборы в команде соратников нардепа Андрея Деркача, против которого санкции США были введены в сентябре 2020 года.