Дубинский заявляет о переизбрании главой Киевской облорганизации "Слуги народа"

Внеочередная (экстренная) конференция Киевской областной организации партии "Слуга народа" решила переизбрать лидером организации исключенного из фракции СН в Верховной Раде депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале сам Дубинский. Кроме того, по его словам, был переизбран в прежнем составе и политсовет организации, а также выражено безусловное доверие Дубинскому как ее руководителю.

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Кроме того, участники конференции решили "строго осудить мошенническую схему использования аферистами изменений Устава партии, принятых на съезде партии СН 13 марта, и продолжение системных провокаций против главы Киевской облорганизации Дубинского".

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Дубинскому и политсовету облорганизации поручено предпринять все необходимые законные действия для привлечения к ответственности "аферистов и мошенников, которые захватывают партию и подобными действиями дискредитируют как партию, так и президента, который ассоциируется с партией и который окружил себя аферистами и мошенниками".

"Киевскую облорганизацию очень интересует вопрос — кто эти анонимные члены Киевской облорганизации СН, которые якобы обращались к руководству партии о проведении фальшивой конференции? Почему не был уведомлен никто из настоящих членов Киевской облорганизации о месте, дате, времени проведения и о том, какие вопросы и кто там будет рассматривать? Но на такие вопросы аферисты и мошенники вряд ли ответят", — подчеркнул нардеп.

По его словам, он также не ждет ответа и о том, "кто из Офиса президента организовывал провокационные митинги" перед посольством США якобы в его защиту.

"И отдельно вопрос для президента: Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах?" — написал Дубинский.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что конференция Киевской облорганизации партии якобы решила сменить своего руководителя с Дубинского на другого нардепа Андрея Мотовиловца.