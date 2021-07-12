Деолигархизация без Коломойского: эксперт указал на признаки влияния олигарха на гаранта

Президент Украины Владимир Зеленский может не учесть Игоря Коломойского в своих планах по деолигархизации. Об этом в том числе свидетельствует то, что он прибегнул к помощи людей олигарха — Бориса Филатова и Геннадия Корбана — для борьбы со своими оппонентами на грядущих президентских выборах.

Об этом пишет специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании (с 1997 по 2001 год), аналитик по вопросам внешней политики и европейских делах Дэвид Кларк в блоге для Atlantic Council.

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Аналитик напоминает, что Зеленский в 2019 году ездил заграницу, чтобы советоваться с Коломойским, а также использовал его каналы в своей кампании. За два года президентства Зеленского представителей власти, которые выступали против Коломойского, увольняли.

Речь идет, в частности, о генеральном прокуроре Руслане Рябошапке, который вел расследования относительно олигарха, главе НБУ Якове Смолие, и о премьер-министре Алексее Гончаруке, который пытался ослабить контроль Коломойского над энергокомпанией. В 2021 году Зеленского заметили на вечеринке дома у соратника Коломойского Тимура Миндича. Президент указал, что отмечал там свой день рождения.

Аналитик считает, что в новом законопроекте Зеленского о деолигархизации определение слова "олигарх" могло быть сформулировано таким образом, "чтобы исключить Коломойского из-под его условий".

При этом Зеленский, по мнению автора, начал использовать людей Коломойского для борьбы с политическими оппонентами. В частности, для противостояния с мэром Киева Виталием Кличко, Офис президента прибегнул к помощи мэра Днепра Бориса Филатова и Геннадия Корбана, которых традиционно считали людьми Коломойского в украинской политике. Корбан и Филатов приняли активное участие в организации муниципалитетов от ОПУ, в которую Кличко не включили. Эксперт отмечает, что Филатова могут готовить на роль "технического кандидата", чтобы нейтрализовать Кличко перед президентскими выборами.

Параллельно с этим СМИ Коломойского начали нападки на Кличко, а окружение мэра Киева и он сам стали объектами преследования со стороны правоохранительных органов.

Коломойский тем временем продолжает пытаться вернуть контроль над Приватбанком, а смена руководства в НБУ со стороны команды Зеленского может создать риски для ослабления независимости регулятора.

"Только порвав со своим покровителем, Зеленский сможет выполнить обещание, данное народу Украины, разрушить олигархический порядок и заменить его справедливой системой, которая позволит Украине процветать. Иной вариант будет представлять собой не более чем циничную перестройку олигархического режима… Деолигархизация без учета Коломойского — совсем не деолигархизация", — отмечает Дэвид Кларк.