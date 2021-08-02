Против Коломойского в РФ открыли уголовное дело: вменяют хищение нефти "Укртатнафтой"

Правоохранители Российской Федерации возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского.

Дело касается "Укртатнафты" — предприятия, часть которого в 1990-е годы получили россияне, однако затем потеряли над ним контроль, сообщает "Лайф".

По данным издания, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Татарстан и Главное следственное управление МВД по РТ возбудили уголовное дело по статье 210 УК России ("Создание и участие в организованном преступном сообществе"), по которой возможное максимальное наказание — пожизненный срок.

По версии российского следствия, бизнесмены Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Ярославский и Павел Овчаренко создали "преступное сообщество" якобы для "хищения российской нефти".

Российские силовики утверждают, что в 2007 году ОАО "Татнефть" отгрузило для ПАО "Укртатнафты" более 2200 тонн сырой нефти на сумму свыше $1 млрд, из которых было оплачено только 1400 тонны на общую сумму $652 млн.

Как утверждает следствие в РФ, Коломойский и другие бизнесмены якобы отстранили от управления "Укртатнафтой" менеджеров и акционеров с российской стороны. Таким образом, "Татнефти" был причинен ущерб на общую сумму $439 млн.

Ранее контрольный пакет акций "Укртатнафты" был у "Татнефти" и ее структур, а также у Министерства имущества Татарстана. Группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова окончательно получила контроль над "Укртатнафтой" в 2007 году. Пост гендиректора занял Павел Овчаренко. С тех пор "Татнефть" пытается вернуть утраченные активы.

Как известно, "Укртатнафте" принадлежит крупнейший в Украине Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5599 , который предусматривает составление специального списка олигархов. Внесение, а также исключение из него должно будет происходить по решению СНБО, на сайте которого будет вестись соответствующий реестр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в начале мая заявлял, что в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под планировавшиеся на тот момент критерии могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.

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