Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о статусе олигархов

2 июня в Верховной Раде был зарегистрирован так называемый проект закона о статусе олигархов — инициатива президента Владимира Зеленского, направленная на определение признаков того, что конкретный бизнесмен имеет такой статус, а также санкций, которые могут быть к нему применены.

В парламенте проект закона зарегистрирован под номером 5599 — "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Текст законодательной инициативы пока еще не опубликован.

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Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что в готовящемся законопроекте о деолигархизации будет прописано порядка семи параметров, определяющих статус олигарха. Если бизнесмен будет определен как олигарх, его ждет юридическая ответственность, либо же он должен будет предпринять какие-то шаги, чтобы выйти из этого статуса, объяснил он. Однако пока эти параметры еще не сформулированы.

"Например, финансовые параметры, влияние на политическую сторону и так далее. Если человек подпадает под три или больше параметров — он определяется олигархом, — объяснил Стефанчук. — Насколько я знаю, будет выписано порядка семи параметров. Если человек подпадает под параметры — будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он лишился одного или двух из тех параметров, под которые он подпадает".

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в список олигархов в Украине могут попасть 13 человек.

По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, под критерии, определяющие статус олигарха, могут подпасть Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.