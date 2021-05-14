"Украине нужно равенство": Зеленский объяснил, почему "заминусовал" Медведчука

Президент Владимир Зеленский отмечает, что меры, принятые государством против депутата Верховной Рады и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, в том числе блокировка связанных с ним и его соратниками активов, осуществляются в рамках начала деолигархизации в Украине. Об этом говорится в статье в издании "Фокус", опубликованной от имени президента.
"Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук. С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности", — заявил глава государства.
По словам Зеленского, "будут еще минусы", пока все украинские олигархи не станут просто крупными бизнесменами. Президент при этом отметил, что такую политику могли бы проводить и предыдущие власти, если бы хотели.
"Но тогда считалось, что олигархи — это выгодно, закономерно и гарантирует стабильность. На этом примере можно увидеть, что такое статус олигарха. Если у таких лиц забрать сконцентрированный медиаресурс, когда у них нет уже непрозрачного доступа к стратегическим активам и когда нет "крыши" в Киеве, больше ничего они забрать у государства не могут. И ослаблять государство не могут в противостоянии за наш суверенитет", — выразился президент.
По его словам, смысл такой политики деолигархизации базируется на предположении, что Украина станет действительно конкурентной в мире, если какие-то некие привилегированные граждане "нашей и не только нашей страны" не смогут быть "равнее" других и не смогут присваивать что-либо, шантажируя государство.
Зеленский снова анонсировал, что в ближайшее время обществу будет представлен некий фундаментальный законопроект о деолигархизации, который зафиксирует его системный взгляд на эту проблему.
"Нам очень нужны максимальная прозрачность экономических отношений, недопущение деструктивных концентраций ресурсов и равенство всех граждан перед законом и судом. Пока этого не было, страна десятилетиями двигалась к статусу самой бедной в Европе", — указал президент.
При этом он пообещал, что власти обеспечат упомянутое равенство в стране, благодаря чему Украина сможет перейти к стабильному экономическому росту на протяжении десятилетий и решит, в том числе, проблему бедности.
"Что мы делаем для этого прямо сейчас? Это десятки необходимых реформ, процесс очень основательной трансформации. И добросовестный суд, и эффективная децентрализация, и современный финансовый сектор, и приватизация, и завершение земельной реформы, и создание максимально возможных условий для экономического развития. Это десятки фундаментальных реформ", — добавил Зеленский.
Он добавил, что эти реформы должны "уничтожить традиционный олигархический уклад" и заменить его гораздо более справедливыми социально-экономическими отношениями.
По словам главы государства, украинцы в итоге должны "стать понятными миру" по примеру того, как все понимают, что отличает Францию, Германию, Польшу, Канаду, Израиль и другие богатые страны, обеспечивающие гражданам комфортную жизнь.
"Как этого достичь? Прежде всего, прекратить бессмысленное самоедство, когда люди в борьбе друг с другом, к которой активно подталкивают олигархические структуры, теряют общие шансы. А еще понимать, что ни одна власть не может определить за свой народ, что предлагать глобальному миру. Это никогда не срабатывало. Люди сами находят путь", — отметил он.
Власть же, по словам Зеленского, может лишь дать больше свободы и безопасности, чтобы общество функционировало более продуктивно и стало успешным на своем пути.
"Чтобы реализовать потенциал [Украины], нам нужна справедливая и абсолютно рациональная государственная система — та, которую строили очень долго и фундамент которой создается именно сейчас", — сказал президент.
Отметим при этом, что, по оценке журнала "Forbes Украина", состояние самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова за последний год выросло почти втрое — до 7,6 млрд долларов. Медведчука же издание поставило на 12-е место с 620 млн долларов.
Тем временем Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку 11 мая были отправлены сообщения о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым, которое касается трех различных эпизодов, вменяемых политикам.
По данным Службы безопасности Украины, Козак сбежал в Россию, а вот Медведчука суд 13 мая решил отправить под домашний арест. При этом гособвинение просило отправить его в СИЗО с возможностью выхода под залог в 300 млн грн.