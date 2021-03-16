Медведчук обжаловал санкции против себя в Верховном суде

Кассационный административный суд в составе Верховного суда 16 марта получил иск, которым обжалуется указ президента Владимира Зеленского №64 от 19 февраля 2021 о применении санкций к истцу — депутату Верховной Рады и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку.

Как говорится в сообщении суда, поступившему иску присвоен регистрационный номер дела 9901/73/21.

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Напомним, что данным указом вводилось в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях не только к Медведчуку, но и к его жене Оксане Марченко, супруге его соратника Тараса Козака Наталье Лавренюк, а также против пяти россиян и 19 иностранных юридических лиц.

2 февраля 2021 года Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о применении санкций в отношении самого Козака и восьми юрлиц, которыми он владеет и за которыми стоят три новостных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Сами каналы почти сразу были отключены от телеэфира и перешли на трансляцию единого контента через свои каналы на YouTube. В то же время Украина намерена потребовать заблокировать их и там, о чем заявлял не только министр культуры и информполитики Александр Шевченко, но и лично Зеленский. Впоследствии три канала перешли на вещание под единым брендом "Первый независимый", однако уже спустя час после начала его спутниковое вещание было отключено. Как утверждает коллектив этого СМИ, произошло это по требованию украинских властей.

24 февраля санкции против себя обжаловал в Верховном суде и Козак, однако с телеканалами оказалось не все так просто: суд принимать иски отказывался по формальным причинам.

Тем временем сам Медведчук, которому приписывают реальный контроль над упомянутыми каналами, заявляет о своей готовности к задержанию и аресту, но отрицает свою причастность к финансированию терроризма, что заявлялось в качестве причины для решения СНБО о санкциях.