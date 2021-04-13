Политика 1 час назад

Верховный суд перенес на конец мая рассмотрение иска жены Медведчука по санкциям

Суд решил привлечь в качестве третьей стороны в деле СНБО и СБУ

Оксана Марченко. Фото: скриншот видео Оксана Марченко. Фото: скриншот видео
Оксана Марченко. Фото: скриншот видео

Кассационный суд в составе Верховного суда 13 апреля начал рассмотрение дела №901/74/21 по иску жены депутата Верховной Рады Виктора Медведчука — Оксаны Марченко, которым она обжаловала указ президента Владимира Зеленского №64 от 19 февраля в части введения санкций против нее.

Как говорится в сообщении суда, на заседании он удовлетворил ходатайство истицы о привлечении к участию в деле Совета национальной безопасности и обороны и Службы безопасности Украины в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

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При этом Верховный суд решил отложить рассмотрение дела: следующее заседание состоится 24 мая в 14:00. Данный иск поступил в суд 16 марта, а 18 марта было открыто производство по делу.

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Напомним, данный указ в части санкций в отношении себя обжаловали также сам Медведчук, супруга его соратника Тараса Козака Наталья Лавренюк и компания Evirer Ltd. (ОАЭ). Козак же ранее также обжаловал указ №43 от 2 февраля о санкциях против себя, который касался и телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone.

Отметим при этом, что накануне, 12 апреля, Верховный суд начал рассмотрение и иска ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", которым был обжалован отмеченный указ Зеленского.

Суд удовлетворил ходатайство истца об отложении рассмотрения дела и предоставления срока для ознакомления с доказательствами и объяснениями, подготовленными третьим лицом на стороне ответчика — СБУ. Суд отложил рассмотрение дела до 14:00 31 марта.

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Напомним, запрещенный Зеленским телеканал "112 Украина" обжаловал санкции 25 февраля, 2 марта суд открыл производство по этому делу. 6 апреля суд удовлетворил заявление СБУ о продлении процессуального срока для подачи в суд доказательств и объяснений по этому делу.

На сегодня на рассмотрении Верховного суда находится 10 исков по этому указу, в том числе от всех подсанкционных юрлиц телеканалов, от самого Козака, а также еще одного гражданина. Рассматривать их суд должен начать уже 14 апреля.

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