Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,82

+0,07

EUR

48,79

+0,18

Наличный курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,00

48,85

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Директора ГП "Леса Украины" взяли под стражу с залогом 91 млн грн

Директора ГП "Леса Украины" взяли под стражу
Суд отправил за решетку главу "Лесов Украины"/Офис генпрокурора

Суд заключил под стражу руководителя ГП "Леса Украины", назначив залог почти 91 миллион гривен. Чиновник задержал ДБР по подозрению в незаконном обогащении на 7,87 миллиона гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ДБР.

Следствием установлено, что только за один год (2021) он фактически стал владельцем элитной недвижимости в центре Киева, 8 земельных участков, грузового автотранспорта, а также значительно приумножил денежные активы на банковских счетах.

С целью скрыть реальный источник происхождения имущества чиновник прибег к сложной схеме легализации, привлекая близкое окружение. Элитная квартира на Печерске, стоимостью более 9 миллионов гривен, была оформлена на его близкого товарища, который фактически не имел отношения к приобретению.

Все переговоры с торговцем, выбор объекта, заключение договоров и расчеты проводила супруга подозреваемого, действуя от имени «номинального» собственника.

Подобные действия были предприняты и по оформлению земельных участков и транспорта — использованы подставные лица и фиктивные договоры. Большинство платежей осуществлялось наличными или со счетов третьих лиц.

При этом законные доходы должностного лица не могли покрыть даже треть расходов, а подтвержденную разницу между официальным состоянием и реальными активами следствие оценило по меньшей мере 7 млн 925 тыс. грн.

О ком идет речь

Заметим, согласно открытым  , генеральным директором ГП "Леса Украины" является Юрий Болоховец.

Он с июля 2020 по февраль 2021 года был заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, а уже с февраля 2021 года по май 2023 года стал председателем Гослесагенства.

С 4 мая 2023 г. – т.е. и. о. генерального директора ГП "Леса Украины", а с 6 октября 2023 - генеральный директор ГП "Леса Украины".

Напомним, правоохранители разоблачили одного из ключевых фигурантов лесной сферы - генерального директора государственного предприятия ГП "Леса Украины". Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Автор:
Татьяна Бессараб