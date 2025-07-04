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"Леса Украины" выполнили план по уходу за деревьями и возобновлением лесных насаждений на 117%

лес, техника
"Леса Украины" проводят работы по уходу за лесными культурами. / Леса Украины

За первое полугодие 2025 года в лесном фонде предприятия работы по уходу за лесными культурами и природным возобновлением проведены на площади 50,5 тыс. га, что составляет 117% от запланированного объема.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу государственного предприятия "Леса Украины".

"С начала реализации программы президента "Зеленая страна" площадь посадки леса увеличилась, соответственно, возросло и количество уходов.   Следует отметить, что около 100 тыс. га несомкнутых лесных культур нуждаются в уходе", — сообщили "Леса Украины".

В настоящее время на таких участках продолжаются агротехнические мероприятия. Проводятся работы по удалению травяной и кустарниковой растительности, которая препятствует росту и развитию растений.

При уходе за лесными культурами "Леса Украины" используют механизированные способы, используя специальную технику, которая не повреждает молодые деревья. Это увеличивает производительность и эффективность работ, в особенности на огромных площадях. Благодаря увеличению доли механизации стоимость работ становится дешевле. На текущий год инвестиционным планом предприятия предусмотрена закупка 156 единиц почвообрабатывающей техники по уходу за лесными культурами.

Напомним, с начала 2025 года экспорт из Украины древесины и изделий из нее составил 1,42 млн. тонн на сумму 671,8 млн. долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук