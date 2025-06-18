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Украинская древесина завоевывает мировые рынки: прибыль от экспорта выросла до 671,8 млн долларов

древесина
Экспорт древесины из Украины вырос / Freepik

С начала года экспорт из Украины древесины и изделий из нее составил 1,42 млн. тонн на сумму 671,8 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда было экспортировано 1,34 млн тонн на 593,9 млн долларов, объем экспорта вырос на 81,7 тысяч тонн или на 6%. В то же время в денежном эквиваленте произошел прирост на 77,9 млн долларов, что составляет 13%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

Наибольшую долю в экспорте древесины занимает продукция из сосны – 68,6%, что указывает на высокий спрос именно на этот вид древесины на внешних рынках. Второе место занимают лесоматериалы из ели – 19%, а третье – из дуба, на которые приходится 6,6% общих объемов.

Борьба с незаконным экспортом древесины

Украинские таможенники продолжают бороться с теневыми схемами. С начала года уже выявлено нарушений на 31,4 млн гривен.

Только в начале мая удалось разоблачить целую схему незаконного вывоза 2,9 тысячи кубометров леса на 13,6 млн грн. Мошенники использовали поддельные сертификаты, пытаясь обойти закон. По всем 98 случаям уже составлены протоколы о нарушении таможенных правил.

С начала полномасштабной войны конфискованные лесоматериалы на сумму 14,2 млн гривен были переданы на нужды наших защитников . Это важный вклад в поддержку обороны Украины.

Напомним , ГП "Леса Украины" выставит на биржевые аукционы для заключения форвардных контрактов на второе полугодие 2025 года 1,56 млн куб. м лесоматериалов, что почти в четыре раза больше чем в прошлом.

Автор:
Татьяна Ковальчук