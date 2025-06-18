Українська деревина завойовує світові ринки: прибуток від експорту зріс до 671,8 млн доларів

З початку року експорт з України деревини та виробів із неї склав 1,42 млн тонн на суму 671,8 млн доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року, коли було експортовано 1,34 млн тонн на 593,9 млн доларів, обсяг експорту зріс на 81,7 тис. тонн, або на 6%. Водночас у грошовому еквіваленті відбувся приріст на 77,9 млн доларів, що становить 13%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної митної служби України.

Найбільшу частку в експорті деревини займає продукція із сосни - 68,6%, що вказує на високий попит саме на цей вид деревини на зовнішніх ринках. Друге місце посідають лісоматеріали з ялини - 19%, а третє - з дуба, на які припадає 6,6% загальних обсягів.

Боротьба з незаконним експортом деревини

Українські митники продовжують боротися з тіньовими схемами. З початку року вже виявлено порушень на понад 31,4 млн гривень.

Лише на початку травня вдалося викрити цілу схему незаконного вивезення 2,9 тисяч кубометрів лісу на 13,6 млн грн. Шахраї використовували підроблені сертифікати, намагаючись обійти закон. За всіма 98 випадками вже складені протоколи про порушення митних правил.

З початку повномасштабної війни, конфісковані лісоматеріали на суму 14,2 млн гривень були передані на потреби наших захисників. Це важливий внесок у підтримку оборони України.

Нагадаємо, ДП "Ліси України" виставить на біржові аукціони для укладання форвардних контрактів на друге півріччя 2025 року 1,56 млн куб. м лісоматеріалів, що майже у чотири рази більше ніж торік.