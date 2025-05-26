Прибуток ДП "Ліси України" у першому кварталі склав 1,24 млрд грн, що на понад 50% більше, ніж торік

ДП "Ліси України" значно перевиконало фінансовий план за перший квартал 2025 року. Прибуток підприємства склав 1,24 млрд грн, тобто на понад 50% більше, ніж у 2024 році.

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Про це повідомив голова наглядової ради підприємства Олексій Кучер.

"Дохід "Лісів України" у першому кварталі становив 5,82 млрд грн, що на 500 млн грн більше, ніж у першому кварталі 2024 року. Прибуток - 1,24 млрд грн, тобто на понад 50% більше, ніж торік. Рентабельність майже втричі перевищила плановий показник", — зазначив він.

За словами Кучера, у 2024 році Держлісагентство та "Ліси України" здійснили низку важливих кроків з перекриття схем нелегальної деревини. Підприємство запровадило фотофіксацію завантаженої на автотранспорт деревини з додаванням знімків до товаро-транспортної накладної, а також зроблені кроки щодо захисту від несанкціонованого втручання Електронну систему обліку деревини.

Голова наглядової ради "Лісів України" зазначає, що відсоток зростання прибутку підприємства в рази більший, ніж відсоток зростання доходу.

У 2024 році "Ліси України" провели реорганізацію підприємства, зокрема залишили лісництва, але ліквідували філії (лісгоспи) та централізували управління на рівні регіональних офісів.

"Процеси стали більш контрольованими, адміністративний штат скоротився, оптимізовано фонд оплати праці. Підприємство поступово позбавляється дотаційних активів: через Фонд державного майна реалізуються непрофільні об’єкти, які компанією утримуються, але не використовуються. Іншими словами, фінансовий результат є наслідком системної роботи, а не випадкової позитивної ринкової кон’юнктури", — пояснив Кучер.

Крім того, за рекомендацією Наглядової ради, "Ліси України" з першого червня запланували підвищення зарплат виробничому персоналу — від робітничих професій до лісничого. Загальна сума коштів, яку буде направлена на ці цілі складає понад 0,5 млрд гривень. Підвищення окладів планується здійснити диференційовано - залежно від фактичного навантаження на працівника. Наприклад, найвищий відсоток зростання у майстрів лісу, які працюють з найбільш високим класом пожежної небезпеки та площею обходу від 1200 га.

"До реформи у лісовій галузі спостерігався дисбаланс в оплаті праці. Зарплати в одному лісгоспі могли бути вдвічі вищими, ніж в іншому. У нересурсних регіонах взагалі отримували копійки. Наразі за рахунок диференційованого підняття окладів система оплати праці стане більш збалансованою та прозорою", — пояснив Олексій Кучер і зауважив, що підвищення стосуватиметься лише працівників низової ланки.

Згідно контракту генеральний директор "Лісів України" за результатами роботи підприємства у 2024 році та першого кварталу 2025 року має право на отримання премії. Однак Юрій Болоховець добровільно відмовився від премій до завершення воєнного стану.

"Це його особиста ініціатива, яку я можу лише привітати", — відзначив Олексій Кучер.

Нагадаємо, у січні 2025 року Кабінет міністрів затвердив кандидатів на посади членів наглядової ради держкомпанії "Ліси України". На посади незалежних членів наглядової ради уряд погодив кандидатури Маркіяна Витвицького, Робертса Стріпніексата Янне Харьюнпяя. Олексія Кучера призначили представником держави.