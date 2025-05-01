"Леса Украины" планируют увеличить продажу древесины вчетверо

ГП " Леса Украины " выставит на биржевые аукционы для заключения форвардных контрактов на второе полугодие 2025 года 1,56 млн куб. м лесоматериалов, что почти в четыре раза больше чем в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На торги планируют выставить 1,56 млн м3 лесоматериалов

Отмечается, что в начале мая стартуют очередные биржевые аукционы по заключению форвардных контрактов на второе полугодие 2025 года.

Как сообщают в ГП «Леса Украины», объем ресурса для форвардных контрактов с поставкой во втором полугодии 2025 года будет увеличен до 30% от плановой заготовки предприятия.

В целом на полугодовые торги планируют выставить 1,56 млн м3 лесоматериалов (круглых – 624,4 тыс. м3, дровяной древесины ПВ – 928,4 тыс. м3), что почти в 4 раза больше чем в прошлом.

Также на основании предложений участников рынка усовершенствован принцип формирования стартовых цен на лесопродукцию.

Так, средние цены, на основе которых формируются стартовые, теперь рассчитываются по фактическим реализационным ценам, а не по тем, по которым заключались контракты (не учитываются «спекулятивные» покупки, по которым не было поставок).

Кроме того, увеличен период, используемый для расчета средних цен – это нивелирует временные ценовые всплески.

На торгах третьего квартала 2025 года и форвардных торгах на второе полугодие 2025 года стартовые цены будут базироваться на трех показателях:

средних фактических реализационных ценах четвертого квартала 2024 года,

первого квартала 2025 года,

стартовые цены аукционов второго квартала 2025 года (для одноименных сортиментов с соответствующим базисом поставки).

В предприятие обращают внимание, что результаты торгов так или иначе будут зависеть от спроса, а цены будут формироваться исключительно покупателями.

Про "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

За первый квартал 2025 года ГП "Леса Украины" увеличило доход от реализации древесины до 5,8 млрд грн, что на 700 млн грн больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и начало контрактовать услуги по заготовке древесины на Prozorro.