Правительство утвердило наблюдательный совет госкомпании "Леса Украины"

Кабинет Министров Украины назначил членов наблюдательного совета государственного предприятия " Леса Украины ". В ее состав вошли трое независимых членов, а также представитель государства.

Об этом сообщает Министерство экономики.

В независимые члены вошли Маркиян Витвицкий, Робертс Стрипниекс и Янне Харьюнпяя, а представитель Украины — Алексей Кучер. Решение утверждено соответствующим распоряжением, обнародованным на сайте правительства.

Что известно о членах наблюдательного совета

Маркиян Витвицкий имеет опыт работы в Министерстве природных ресурсов Канады, является членом Правления Канадско-украинской торговой палаты.

Робертс Стрипниэкс возглавлял "Латвийские государственные леса" и входил в исполнительный совет Европейской ассоциации руководителей государственных лесных хозяйств.

Янн Харьюнпяя является генеральным директором Восточного офиса финской промышленности, работал консультантом МВФ и Всемирного банка.

Алексей Кучер – председатель Государственной регуляторной службы Украины, бывший глава Харьковской ОГА и народный депутат IX созыва.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев отметил, что создание наблюдательного совета будет способствовать внедрению современных стандартов корпоративного управления, отвечающих законодательству и принципам ОЭСР. Это, по его мнению, укрепит доверие компании со стороны международных партнеров и инвесторов.

Отмечается, что "Леса Украины" — крупнейший лесопользователь страны и один из ведущих в Европе. Компания занимается лесным и охотничьим хозяйством, охраной и восстановлением природных ресурсов.

Напомним, в августе 2024 года объявили конкурс на должности членов наблюдательного совета, а в апреле "Леса Украины" включили в список стратегических предприятий.

Также добавим, что в течение 2024 года "Леса Украины" провело аукционы, которые обеспечили поступление в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.