Лесные предприятия с 1 января будут инвестировать 30% прибыли в защиту лесов

Кабинет Министров Украины постановлением от 08.11.2024 №1280 внес изменения в порядок отчисления в государственный бюджет части дохода государственными унитарными предприятиями лесной отрасли. Изменения вступают в силу с 1 января 2025 года.

Согласно новым требованиям государственные специализированные хозяйственные, лесохозяйственные и лесозащитные предприятия, находящиеся под управлением Государственного агентства лесных ресурсов, должны отчислять 50% своей чистой прибыли в государственный бюджет.

Кроме того, 30% чистой прибыли предприятия должны инвестировать в приобретение внеоборотных активов, необходимых для мер по охране, защите, использованию и воспроизводству лесов. Расход этих средств будет проверяться ежегодным государственным финансовым аудитом.

Напомним, ГП "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Гослесагентства, в его управлении находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Ранее сообщалось, что "Леса Украины" уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.