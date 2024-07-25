Государственное предприятие "Леса Украины" уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.

Об этом сообщил генеральный директор предприятия Юрий Болоховец.

По его словам, отказ от непрозрачных прямых договоров был политическим решением, создавшим конкурентный и справедливый доступ к ресурсу для всех предпринимателей. Реформа и новенькая система реализации привели к детенизации денежных потоков в отрасли.

При этом рентабельность производства выросла с нескольких процентов до 16%, а прибыль "Лесов Украины" за последние полтора года достигла 5,35 млрд грн.

Леса​ Украины " полностью отказались от государственных дотаций на поддержку лесных хозяйств полдня и схода . Начиная с 2023 года компанией оплачено почти 15 млрд грн налогов да сборов . Только за первое полугодие этого года ВСУ безвозмездно передано древесины на четверть миллиарда грн", — рассказал он .

Болоховец добавил, что "Леса Украины" также начали масштабные инвестиции в противопожарную систему и развитие лесной дорожной инфраструктуры. Средняя зарплата на предприятии выросла до более чем 24 тыс. грн.

Отметим, что реформа лесного хозяйства в Украине идет с 2016 года. Она включает в себя внедрение электронных аукционов по продаже древесины, создание интерактивной карты объектов переработки древесины, запуск проекта "Лес в смартфоне" и пилотный проект электронной выдачи лесорубных билетов.

ФГИУ продал непрофильные активы "Лесов Украины"

В конце мая Фонд госимущества Украины продал непрофильные активы ГП "Леса Украины", расположенные в Сумской области. В бюджет от продажи поступило 9,85 млн. грн.

Речь шла о строениях с оборудованием деревообрабатывающей промышленности в поселке Воронеж. Их продали за 8,15 млн грн, что выше стартовой цены в 1,7 раза. А также о здании площадью 366,3 кв. м в урочище "Ковалева" Шосткинского района. Она была продана за 1,7 млн. грн., что превышает первоначальную стоимость в 4,5 раза.

Председатель ФГИУ Виталий Коваль отметил, что "Леса Украины" передали Фонду госимущества непрофильные активы, которые достались в наследство от лесхозов и требуют значительных расходов на содержание. Это старые санатории, цеха, склады и конторы. Далее ФГИ готовит эти объекты к приватизации на открытых онлайн-аукционах в системе "Прозорро.Продажи".

Что известно о "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда на территории охотугодий, предоставленных в пользование предприятию.

ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.

Добавим, что "Леса Украины" внесли в перечень особо важных для экономики субъектов государственного сектора экономики, назначения руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется с участием комитета по назначению.

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