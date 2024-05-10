Правоохранители расследуют рекордное количество дел по злоупотреблениям в государственных лесхозах

В правоохранительных органах расследуется 254 уголовных производства по материалам ГП "Леса Украины". Это рекордное количество дел, инициированное государственным предприятием, говорится в его сообщении .

Отмечается, что в целом департамент безопасности "Лесов Украины" передал правоохранителям 528 сообщений о вероятном совершении уголовных правонарушений, в результате чего в настоящее время проводится 254 досудебных расследования.

Предприятие сообщило, что почти каждое подозрение или громкое задержание работников лесной отрасли основываются на проверках, проводимых его внутренней безопасностью. Также в сообщении говорится, что сотрудники безопасности "Лесов Украины" на постоянной основе привлечены к проведению следственных действий по 125 делам Нацполиции, ДБР и прокуратуры.

“Современные инструменты контроля только внедряются, еще нет технической возможности полностью исключить человеческий фактор и сделать невозможным злоупотребление. Но любая махинация обязательно обличается в процессах комплексных проверок”, - пообещали в “Лесах Украины”.

Кроме того, предприятие заинтриговало украинцев очередными громкими разоблачениями:

“В начале следующей недели ожидайте очередных резонансных новостей, которые являются результатом совместной работы безопасности ГП и правоохранителей. Будет очень масштабно и громко!"

Напомним, в мае работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях почти на 15 миллионов гривен. А в марте ГБР разоблачило и.о. директора госпредприятия "Северная Пуща", который вместе с сообщниками организовал незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 миллионов гривен.

Что известно о "Лесах Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 миллиона гектаров земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

В начале мая предприятие "Леса Украины" внесли в перечень особо важных для экономики субъектов государственного сектора экономики, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется с участием комитета по назначению.

Добавим, что ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - до 5,1 миллиарда гривен.

Реформа лесного хозяйства в Украине

В 2016 году в Украине началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже введена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", содержащий перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяющий проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

С осени 2022 года работает государственный интернет-магазин "ДроваЄ", благодаря которому каждый украинец может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Он был запущен для постоянного прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" начало пилотный проект по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.