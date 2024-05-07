ГБР выявило незаконные рубки деревьев в трех областях почти на 15 миллионов гривен

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, в Харьковской области работники ГБР сообщили о подозрении мастеру леса Тарановского лесничества Филиала "Змиевское лесное хозяйство", допустившему незаконные рубки леса на вверенных ему участках.

"В 2023 году на территории лесничества проводились санитарные рубки деревьев. Из-за небрежности должностного лица было незаконно срублено примерно 200 деревьев. Нанесенный ущерб государству оценивается в 2,6 млн гривен. Мастер леса не только допустил незаконные рубки, но и еще не обеспечил охрану древесины, из-за чего ее беспрепятственно вывезли с территории лесничества", – рассказали в ГБР.

Фото: Пресс-служба ГБР

Мастеру леса сообщено о подозрении в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время решается вопрос об аресте имущества фигуранта для возмещения нанесенного ущерба.

В Хмельницкой области работники ГБР во взаимодействии с ГВБ Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, незаконно рубившую деревья.

Как сообщают в ГБР, в состав группировки входило около десяти человек, среди которых руководитель отдела одного из правоохранительных органов Шепетовского района, его брат, двое действующих и один бывший работник коммунального предприятия, занимающегося лесозаготовкой.

"С января 2024 года члены группы незаконно вырубали древесину для дальнейшей продажи, а правоохранитель обеспечивал им прикрытие. В основном фигуранты рубили дубы, среди которых были и столетние. По предварительным данным, уничтожено более полусотни ценных деревьев, что нанесло убытки на 1,3 млн грн", - рассказали в ведомстве.

Фото: Пресс-служба ГБР

Правоохранителю и другим фигурантам сообщено о подозрении в незаконной вырубке деревьев в лесах, совершенных повторно, по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины). Правоохранителю также объявлено о подозрении в пособничестве указанному преступлению, а также в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Также следствие выявило, что в Закарпатье бывшие главный лесничий и инженер госпредприятия "Хустское лесное опытное хозяйство" допустили незаконные рубки более чем на 10,5 млн грн.

В ГБР объяснили, что ежегодно в хозяйстве определяют участки, на которых будут производиться санитарные рубки деревьев. Инженер-руководитель небрежно отнесся к своим обязанностям, неправильно осмотрел участки и неправильно отвел территории под санитарные рубки. Главный лесничий, который должен был проверить правильность отведенных участков, этого не сделал.

Поэтому из-за халатности чиновников были проведены незаконные рубки на нескольких участках Монастырецкого лесничества.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также подано в суд ходатайство об избрании им мер.