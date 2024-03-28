В Чернобыльском заповеднике должностные лица срубили 100-летние дубы на 60 млн грн

И. о. директор госпредприятия "Северная Пуща" вместе с сообщниками организовал незаконную рубку ценных дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что глава госпредприятия в декабре 2023 года организовал незаконную порубку 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ДСП «Северная Пуща», принадлежащего Чернобыльскому заповеднику.

"К реализации умысла он привлек трех гражданских лиц и выдал им специальные пропуска на территорию заповедника. Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летние дубы. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной", - отмечают в ГБР.

Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов.

Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн.

Также по результатам проведенных обысков изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб, которую дельцы не успели продать.

"В настоящее время исполняющий обязанности директора госпредприятия «Северная Пуща», сотрудник правоохранительного органа и трое гражданских лиц сообщены о подозрениях в незаконной рубке и сбыте леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц (ст. 27, ст. 28, ст.. 4 ст. 246 УК Украины)", - подчеркнули в ГБР.

Там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, аудит Счетной палаты по лесному и охотничьему хозяйству обнаружил, что война, пожары и незаконная вырубка лесов нанесли государству ущерб почти на 23 млрд грн.