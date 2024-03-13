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НАБУ и САП разоблачили преступные группы, нанесшие "Укрзализныце" 117 млн грн убытков
13 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили деятельность двух организованных групп, причастных к присвоению средств АО "Укрзализныця" при закупках кабельно-проводниковых изделий. В результате УЗ понесла убытки в размере 117 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
Следствие установило, что в 2021 году руководитель первой преступной группы, являющейся предпринимателем, разработал схему, которая предусматривала чрезмерные цены при закупке продукции для "Укрзализныци" и сговорился с другими членами организованной группы, в которую входили должностные лица АО "Укрзализныця".
Члены этой группы, действуя как своего рода "бэк-офис" предприятия, имели возможность контролировать его деятельность и обеспечивать победу предприятий, которые были под их контролем, в тендерах на поставку товаров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В течение 2021-2023 годов предприятия, контролируемые участниками преступления, незаконно побеждали в тендерах на поставку кабельно-проводниковой продукции для "Укрзализныци".
При проведении тендеров эти предприятия согласовывали свои действия и завышали цены на товары. При этом сами предприятия не брали на себя производство продукции, а закупали ее через промежуточные фирмы у производителей, также подконтрольных им.
В настоящее время 7 членов обеих организованных групп уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Правоохранители проводят мероприятия по установлению других лиц, причастных к этому преступлению.
Напомним также, что недавно чиновников карьера "Укрзализныци" в Черкасской области разоблачили на продаже добытой породы "налево". Ранее же сообщалось о подозрении в растрате почти 40 тысяч тонн песка экскеровщику песчаного карьера на Волыни, который тоже принадлежит УЗ.