НАБУ та САП викрили злочинні групи, які завдали "Укрзалізниці" 117 млн грн збитків

13 березня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили діяльність двох організованих груп, причетних до привласнення коштів АТ "Укрзалізниця" під час закупівель кабельно-провідникових виробів. Внаслідок цього, УЗ понесла збитки в розмірі 117 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Слідство встановило, у 2021 році керівник першої злочинної групи, що є підприємцем, розробив схему, яка передбачала надмірні ціни при закупівлі продукції для "Укрзалізниці" та змовився з іншими членами організованої групи, до якої входили посадові особи АТ "Укрзалізниця".

Члени цієї групи, діючи як свого роду "бек-офіс" підприємства, мали можливість контролювати його діяльність та забезпечувати перемогу підприємств, які були під їхнім контролем, у тендерах на постачання товарів.

Протягом 2021-2023 років підприємства, які контролювалися учасниками злочину, незаконно перемагали в тендерах на постачання кабельно-провідникової продукції для "Укрзалізниці".

Під час проведення тендерів ці підприємства узгоджували свої дії та завищували ціни на товари. При цьому самі підприємства не брали на себе виробництво продукції, а закуповували її через проміжні фірми у виробників, також підконтрольних їм.

Наразі 7 членам обох організованих груп повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення інших осіб, які були причетні до цього злочину.

Нагадаємо також, що нещодавно посадовців кар'єру "Укрзалізниці" на Черкащині викрили на продажі добутої породи "наліво". Раніше ж повідомлялося про підозру в розтраті майже 40 тисяч тонн піску екскерівнику піщаного кар'єру на Волині, який теж належить УЗ.