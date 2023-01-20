На Волині розпродали "наліво" 40 тисяч тонн піску з кар’єру, що належить "Укрзалізниці"

Екскерівника Радошинського піщаного кар'єру, що розташований неподалік Ковеля Волинській області і належить “Укрзалізниці”, підозрюють у розтраті майже 40 тисяч тонн піску.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, він разом зі спільником налагодив схему відпуску з належного УЗ кар'єру піску за готівку та з підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.

Спільник відповідав за пошук клієнтів, облік піску та одержання грошей за товар. З вересня 2020 до вересня 2021 року вони реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйона гривень.

За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо також, що у вересні Бюро економічної безпеки викрило масштабні махінації з продажем неназваною держкомпанією щебеню: зазначалося, що недоотримано було близько 3,4 мільярда гривень.

Рік тому Державне бюро розслідувань повідомляло про викриття незаконного видобутку піску біля Хмельницької атомної електростанції у Нетішині, збитки від якої оцінювалися у 78 мільйонів гривень.