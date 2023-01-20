- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
На Волині розпродали "наліво" 40 тисяч тонн піску з кар’єру, що належить "Укрзалізниці"
Екскерівника Радошинського піщаного кар'єру, що розташований неподалік Ковеля Волинській області і належить “Укрзалізниці”, підозрюють у розтраті майже 40 тисяч тонн піску.
Як повідомляє Офіс генерального прокурора, він разом зі спільником налагодив схему відпуску з належного УЗ кар'єру піску за готівку та з підробленими видатковими накладними поза бухгалтерським обліком.
Спільник відповідав за пошук клієнтів, облік піску та одержання грошей за товар. З вересня 2020 до вересня 2021 року вони реалізували майже 40 тисяч тонн піску, завдавши державі збитків на суму понад 4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Ковельської окружної прокуратури фігурантам повідомлено про підозру за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо також, що у вересні Бюро економічної безпеки викрило масштабні махінації з продажем неназваною держкомпанією щебеню: зазначалося, що недоотримано було близько 3,4 мільярда гривень.
Рік тому Державне бюро розслідувань повідомляло про викриття незаконного видобутку піску біля Хмельницької атомної електростанції у Нетішині, збитки від якої оцінювалися у 78 мільйонів гривень.