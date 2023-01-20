На Волыни распродали "налево" 40 тысяч тонн песка из карьера, принадлежащего "Укрзализныце"

Экс-руководителя Радошинского песчаного карьера, расположенного неподалеку от Ковеля Волынской области и принадлежащего "Укрзализныце", подозревают в растрате почти 40 тысяч тонн песка.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, он вместе с сообщником наладил схему отпуска с принадлежащего УЗ карьера песка за наличные средства и с поддельными расходными накладными вне бухгалтерского учета.

Сообщник же отвечал за поиск клиентов, учет песка и получение денег за товар. С сентября 2020 по сентябрь 2021 года они реализовали почти 40 тысяч тонн песка, нанеся государству ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

При процессуальном руководстве Ковельской окружной прокуратуры фигурантам сообщено о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса).

Фото: Офис генпрокурора

Напомним также, что в сентябре Бюро экономической безопасности разоблачило масштабные махинации с продажей неназванной госкомпанией щебня: отмечалось, что недополучено было около 3,4 миллиарда гривен.

Год назад Государственное бюро расследований сообщало о разоблачении незаконной добычи песка возле Хмельницкой атомной электростанции в Нетешине, ущерб от которой оценивался в 78 миллионов гривен.