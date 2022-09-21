БЭБ разоблачило масштабные махинации с продажей госкомпанией щебня: недополучено около 3,4 миллиарда гривен

Аналитики Бюро экономической безопасности выявили факты, свидетельствующие о добыче и реализации одним из филиалов государственного акционерного общества, деятельность которого связана с производством и реализацией щебеночной продукции, неучтенной щебеночной продукции.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как отмечают в бюро, целью работы компании является обеспечение потребностей предприятий критической инфраструктуры в поставках щебня, песка и шпал, при этом в предыдущие годы она декларировала убытки в размере 324 миллионов и 51,7 миллиона гривен соответственно, а годовые планы добычи щебеночной продукции были выполнены всего на половину.

БЭБ по результатам мониторинга рыночных цен установило, что соглашения на поставку щебня заключались госкомпанией без проведения аукциона, к тому же по ценам втрое ниже рыночных. В свою очередь, покупатели реализовали продукцию, в том числе и государственным предприятиям, уже по рыночным ценам.

Также выявлено, что в течение 2020 года были заключены соглашения на поставку щебеночной продукции с более чем 100 субъектами на общую сумму более 1,4 миллиарда гривен, а за 2021 год - на 180 миллионов гривен, что в 8 раз меньше по сравнению с 2020 годом.

По оценке БЭБ, вероятная сумма недополученных филиалом доходов может составлять более 3,4 миллиарда гривен, а сумма неуплаченных в доход государства налогов (НДС и налога на прибыль предприятия) – более 1,3 миллиарда гривен.

В настоящее время БЭБ предложило Кабинету министров и Министерству инфраструктуры усилить контроль за добычей и формированием цены на щебеночную продукцию карьеров, находящихся на балансе этого филиала госпредприятия; ввести механизм продажи щебня с этих карьеров частным субъектам на электронных аукционах, а также разработать механизм передачи излишков щебня государственным субъектам.

По материалам департамента анализа информации и управления рисками Главное подразделение детективов БЭБ начало расследование, процессуальное руководство которым осуществляет Офис генерального прокурора.

Источник фото: ua.depositphotos.com