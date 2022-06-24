СБУ заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на 1 млрд грн

Служба безопасности прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ею руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово промышленная группа.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.

"По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добываемые полезные ископаемые на общую сумму свыше 1 млрд грн", - говорится в сообщении.

Установлено, что олигарх организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах.

Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недобывающей отрасли Украины.

Заработанные "сверхприбыли" они выводили в РФ через разветвленную сеть оффшорных компаний.

Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины.

По данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым министром ДНР.

В настоящее время идет системная работа по привлечению к ответственности организаторов и участников этой преступной деятельности.

Мероприятия по блокированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ совместно с Государственным бюро расследований и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.