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СБУ заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на 1 млрд грн
Служба безопасности прекратила деятельность организации, занимавшейся незаконной добычей украинских недр в промышленных масштабах. Ею руководил влиятельный российский бизнесмен, которому принадлежала целая финансово промышленная группа.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Свои миллионные доходы компания направляла на финансирование полномасштабной агрессии РФ, а также материальное обеспечение оккупационных администраций в Крыму и на востоке Украины.
"По материалам СБУ наложен арест на личное имущество российского олигарха, активы подконтрольных предприятий и незаконно добываемые полезные ископаемые на общую сумму свыше 1 млрд грн", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Установлено, что олигарх организовал незаконный бизнес в Киевской и Житомирской областях. Там его коммерческие структуры занимались масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет Украины в особо крупных размерах.
Также злоумышленники причастны к схемам рейдерских захватов специализированных предприятий недобывающей отрасли Украины.
Заработанные "сверхприбыли" они выводили в РФ через разветвленную сеть оффшорных компаний.
Кроме того, бизнесмен систематически оправдывал российскую агрессию, отрицал преступления оккупантов и поддерживал террористические организации на востоке Украины.
По данным следствия, он также стал основателем одной из российских компаний вместе с так называемым министром ДНР.
В настоящее время идет системная работа по привлечению к ответственности организаторов и участников этой преступной деятельности.
Мероприятия по блокированию правонарушений проводились сотрудниками СБУ совместно с Государственным бюро расследований и процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.