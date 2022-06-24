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СБУ заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад 1 млрд грн
Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.
"За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що олігарх організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах.
Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.
Зароблені «надприбутки» вони виводили в РФ через розгалужену мережу офшорних компаній.
Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України.
За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром ДНР».
Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.
Заходи з блокування правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.