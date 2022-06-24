СБУ заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад 1 млрд грн

Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

"За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що олігарх організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах.

Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.

Зароблені «надприбутки» вони виводили в РФ через розгалужену мережу офшорних компаній.

Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України.

За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром ДНР».

Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.

Заходи з блокування правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.