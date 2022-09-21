БЕБ викрило масштабні махінації з продажем держкомпанією щебню: недоотримано біля 3,4 мільярдів гривень

Аналітики Бюро економічної безпеки виявили факти, які можуть свідчити про видобуток та реалізацію однією з філій державного акціонерного товариства, діяльність якого пов’язана із виробництвом та реалізацією щебеневої продукції, необлікованої щебеневої продукції.

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Як зазначають у бюро метою роботи компанії є забезпечення потреб підприємств критичної інфраструктури у постачанні щебеню, піску та шпал, при цьому в попередні роки вона декларувала збитки у розмірі 324 мільйонів та 51,7 мільйона гривень відповідно, а річні плани видобутку щебеневої продукції були виконані лише на половину.

БЕБ за результатами моніторингу ринкових цін встановило, що угоди на постачання щебня укладалися держкомпанією без проведення аукціону, до того ж за цінами втричі нижчими за ринкові. У свою чергу, покупці реалізували продукцію, в тому числі і державним підприємствам, вже за ринковими цінами.

Також виявлено, що протягом 2020 року було укладено угод на постачання щебеневої продукції із більш ніж 100 суб'єктами на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень, а за 2021 рік - на 180 мільйонів гривень, що у 8 разів менше у порівнянні з 2020 роком.

За оцінкою БЕБ, імовірна сума недоотриманих філією доходів може складати понад 3,4 мільярда гривень, а сума несплачених в дохід держави податків (ПДВ та податку на прибуток підприємства) – понад 1,3 мільярда гривень.

Наразі БЕБ запропонувало Кабінету міністрів та Міністерству інфраструктури посилити контроль за видобуванням та формуванням ціни на щебеневу продукцію кар’єрів, що перебувають на балансі цієї філії держпідприємства; запровадити механізм продажу щебню з цих кар’єрів приватним суб’єктам на електронних аукціонах, а також розробити механізм передачі надлишків щебню до державних суб’єктів.

За матеріалами департаменту аналізу інформації та управління ризиками Головний підрозділ детективів БЕБ розпочав розслідування, процесуальне керівництво яким здійснює Офіс генерального прокурора.

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