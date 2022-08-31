Бывшего руководителя Госрезерва подозревают в нанесении ущерба более чем на 205 млн грн

Правоохранители сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему временно исполняющему обязанности главы Государственного агентства резерва Украины. Его действия привели к потере государством более 205 млн гривен.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что прокуратура сообщила о подозрении экс-чиновнику Государственного агентства резерва Украины по факту злоупотребления служебным положением.

По данным следствия, подозреваемый в 2021 году организовал преступную схему реализации дизельного топлива из Госрезерва по значительно заниженной стоимости.

"Он продал 18 тыс тонн дизтоплива из Госрезерва по цене вдвое меньше рыночной. Такие действия чиновника нанесли ущерб государству на сумму 205 млн грн и негативно повлияли на обороноспособность нашей страны", - сообщили в прокуратуре.

Как отмечают в Государственном бюро расследований, чиновник проигнорировал рекомендации Министерства экономики по обеспечению проведения должной оценки рыночной стоимости дизтоплива.

ДБР подозревает бывшего руководителя Госрезерва Украины в злоупотребление служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УКУ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет.

В ДБР также отметили, что чиновник занимает должность заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Отметим, что Кабинет министров намерен ликвидировать Государственное агентство резерва и передать его убыточные предприятия в Фонд государственного имущества, а нефтебазы "Нафтогаза". На месте ликвидированного агентства будет создано новое ведомство, действующее по новым принципам.