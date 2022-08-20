Кабмін хоче ліквідувати Держагентство резерву

Кабінет міністрів має намір ліквідувати Державне агентство резерву. Про це повідомляється на сайті уряду.

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Згідно з повідомленням, уряд схвалив Стратегію реформування системи державного матеріального резерву на період до 2025 року, що дає старт масштабній трансформації системи та дозволяє адаптувати її до нових умов, з якими Україна зіткнулася після повномасштабного вторгнення Росії.

У ході реформи планується ліквідувати Держагентство резерву, вирішити питання з його боргами, передати його збиткові підприємства до Фонду державного майна, а нафтобази "Нафтогазу". На місці ліквідованого агентства буде створено нове відомство, яке діятиме за новими принципами

Також у планах уряду актуалізувати номенклатуру матеріальних цінностей держрезерву. Вона складатиметься із соціально важливих товарів за окремими напрямками:

- енергетичний кошик (вугілля, газ, бензин, дизпаливо);

- оборонний кошик (авіаційний гас, моторні олії, дизельне паливо, військові сухпайки, комплекси хімічного захисту);

- продовольчий кошик (білкові та супові суміші, сублімовані фрукти та овочі, продукти тривалого зберігання, таблетки для очищення води);

- медичний кошик (антибіотики, ліки першої необхідності, медичні маски, фізрозчини, шприци тощо).

Такий набір товарів дозволить державі оперативно реагувати у кризових ситуаціях, забезпечуючи населення та ЗСУ всім необхідним.

Нагадаємо, колишнього голову Держрезерву України Вадима Мосійчука підозрюють у тому, що у 2017 році він необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та постачання до державного резерву моторної олії.