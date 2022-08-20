Кабмин хочет ликвидировать Госагентство резерва

Кабинет министров собирается ликвидировать Государственное агентство резерва. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Согласно сообщению, правительство одобрило Стратегию реформирования системы государственного материального резерва на период до 2025 года, что дает старт масштабной трансформации системы и позволяет адаптировать ее к новым условиям, с которыми Украина столкнулась после полномасштабного вторжения России.

В ходе реформы планируется ликвидировать Госагентство резерва, решить вопрос с его долгами, передать его убыточные предприятия в Фонд государственного имущества, а нефтебазы "Нафтогазу". На месте ликвидированного агентства будет создано новое ведомство, которое будет действовать по новым принципам

Также в планах правительства актуализировать номенклатуру материальных ценностей госрезерва. Она будет состоять из социально важных товаров по отдельным направлениям:

- энергетическая корзина (уголь, газ, бензин, дизтопливо);

- оборонительная корзина (авиационная керосин, моторные масла, дизельное топливо, военные сухпайки, комплексы химической защиты);

- продовольственная корзина (белковые и суповые смеси, сублимированные фрукты и овощи, продукты длительного хранения, таблетки для очищения воды);

- медицинская корзина (антибиотики, лекарства первой необходимости, медицинские маски, физрастворы, шприцы и т.п.).

Такой набор товаров позволит государству оперативно реагировать в кризисных ситуациях, обеспечивая население и ВСУ всем необходимым.

Напомним, бывшего главу Госрезерва Украины Вадима Мосийчука подозревают в том, что в 2017 году он необоснованно использовал более 9,5 млн грн бюджетных средств на оплату и поставку в государственный резерв моторного масла.