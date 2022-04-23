Экс-главу Госрезерва подозревают в растрате 10 миллионов гривен из бюджета

Бывший глава Госрезерва Украины в 2017 году необоснованно использовал более 9,5 млн грн бюджетных средств на оплату и поставку в государственный резерв моторного масла.

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Об этом сообщает пресс-служба Гепрокуратуры.

"Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины) бывшему председателю Государственного агентства резерва Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший глава Госрезерва Украины в 2017 году необоснованно использовал более 9,5 млн грн бюджетных средств на оплату и поставку в государственный резерв сверхнормовых тонн моторного масла, разрешения на финансирование которых не было.

В этот период должность главы Государственного агентства резерва Украины занимал Вадим Мосийчук.

В настоящее время проведены обыски по месту жительства подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется следователями управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции Украины при оперативном сопровождении работников Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.