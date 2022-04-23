Екс-главу Держрезерву підозрюють у розтраті 10 мільйонів гривень із бюджету

Колишній глава Держрезерву України у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та постачання до державного резерву моторного масла.

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Про це повідомляє прес-служба Гепрокуратури.

"Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) колишньому голові Державного агентства резерву України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишній глава Держрезерву України у 2017 році необґрунтовано використав понад 9,5 млн грн бюджетних коштів на оплату та постачання до державного резерву наднормових тонн моторного масла, дозволу на фінансування яких не було.

У цей період посаду голови Державного агентства резерву України обіймав Вадим Мосійчук.

Наразі проведено обшуки за місцем проживання підозрюваного, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції України під час оперативного супроводу працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.