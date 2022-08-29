ГБР взялось за Кривоноса. Начата проверка данных о приказах военным по имуществу Жулян

Украинские правоохранители начали проверку информации об обоснованности приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта "Киев" (Жуляны) в рамках расследования уголовного производства по факту хищения имущества аэропорта в первые дни войны. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

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Речь идет, в частности, и об информации в СМИ, что ГБР возбудило уголовное производство в отношении генерал-майора в запасе Сергея Кривоноса о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении имущества аэропорта. Также сообщалось, что телеграмма с уведомлением о начале расследования и запросе на предоставление данных о деятельности Кривоноса в период обороны аэропорта была разослана в военные штабы ВСУ.

Сам Сергей Кривонос заявил, что в период обороны аэропорта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подписал приказ о принятии его на военную службу, однако позже приказ был отменен – по словам Кривоноса, по указанию президента Владимира Зеленского. В ГБР считают иначе.

"ГБР расследует уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта "Киев" в первые дни войны. В условиях военной агрессии РФ против Украины очень важно проверять факты перед тем, как распространять "измену" типа "против генерала возбудили дело за защиту аэропорта", - говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что не занимаются и не будут заниматься преследованием военных, защищающих Родину, но решительно пресекаются попытки некоторых лиц нажиться на войне.

"Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома. В рамках расследования производства, возбужденного по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий), проверяется информация об обоснованности приказов военным по изъятию транспортных средств", – информируют в ГБР.

Правоохранители также изучают правомерность приказа повредить взлетно-посадочные полосы аэропорта, что не было обусловлено военной необходимостью. Сергей Кривонос в свою очередь объяснял, что это было необходимо, чтобы помешать высадке российских десантников, так как "аэропорт был просто брошен на произвол судьбы".

На скандал быстро отреагировали и в самом Генштабе. Относительно участия в обороне аэропорта "Киев" Кривоноса там подчеркивают, что он был привлечен к обороне исключительно как добровольца и с учетом его боевого опыта в обороне аэродрома магазина в 2014 году.

"Таким образом, публичные заявления Сергея Кривоноса о влиянии президента Украины на органы досудебного расследования, увольнения его с военной службы не соответствуют действительности и имеют признаки дискредитации высшего военно-политического руководства государства, что недопустимо во время правового режима военного положения", - считают в Генштаб.

Сергей Кривонос объяснял тогдашние события следующим образом.

"25 февраля, сразу после нападения, я заключил, что противник после Гостомеля может выбросить десант непосредственно в Киев, в аэропорт Жуляны, и выехал туда ознакомиться с обстановкой. Я увидел, что в Жулянах на тот момент отсутствовали какие-либо руководители, которые отвечали за оборону стратегического объекта, и средства обороны отсутствовали", - говорил Кривонос.

Генерал-майор запаса сразу позвонил по телефону главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному, сообщил об обстановке и получил устный приказ взять под командование оборону аэропорта.

По приказу Залужного генералу направили партию пулеметов 12,7 мм и 7,62 мм, а также зенитные установки 23 мм. Кривонос объединил все существующие подразделения и начал подготовку к обороне аэропорта.

Впоследствии Кривонос даже предоставил Цензор. Нет имеющихся у него документов, подтверждающих законность его полномочий по обороне аэропорта и его зачислению на военную службу. Приказа о признании этих документов не действует у него нет, но ему об отличии уведомлено устно руководством ВСУ.

Кривонос намерен продолжать попытки вернуться на военную службу согласно приказу от 13 марта, рассказывал журналист Юрий Бутусов.