Посадовців кар'єру "Укрзалізниці" на Черкащині викрили в продажу добутої породи "наліво" (ФОТО, ВІДЕО)

В Черкаській області за сприяння "Укрзалізниці" викрили злочинну групу, яка у 2022-2023 роках організувала схему з привласнення грошей, отриманих за реалізацію видобутих та не облікованих корисних копалин загальнодержавного значення. Про це повідомляють обласне управління поліції та сама УЗ.

Як з’ясували правоохоронці, фігурантами справи є посадовці "філії одного з підприємств, яка має дозвіл на видобування корисних копалин у південній околиці села Хлистунівка" Городищенської громади, тобто Хлистунівського кар'єру, що підпорядкований УЗ та спеціалізується на видобутку діоритів та монцодіоритів.

Зазначається, що вони реалізували необлікованої продукції, за попереднім експертним дослідженням, на суму понад 1 мільйон гривень. Під час проведення обшуків поліція виявила та вилучила бухгалтерську документацію та гроші, здобуті злочинним шляхом. Окрім цього, виявлено печатки підконтрольних підприємств, через які виводилася готівка.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжних заходів фігурантам. Продовжується розслідування за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах чи в умовах воєнного стану).

Ведуть справу слідче управління ГУНП в Черкаській області спільно з працівниками обласного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у взаємодії з апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Черкаської обласної прокуратури.

Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області Фото: ГУНП в Черкаській області

Нагадаємо також, у січні повідомлялося про підозру в розтраті майже 40 тисяч тонн піску екскерівника Радошинського піщаного кар'єру у Волинській області, що теж належить "Укрзалізниці.