Працівників Одеської залізниці викрили на розкраданні зерна в Ізмаїльському порту

"Укрзалізниця" повідомляє про викриття ще на початку січня злочинного угруповання, яке впродовж шести місяців викрадало українське зерно під час експорту через Ізмаїльський морський торговельний порт (Одеська область).

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Як ідеться в повідомленні держкомпанії, абм упіймати злочинців, працівники апарату з економічної та інформаційної безпеки УЗ організували засідку, за результатами якої затримано двох осіб. Одному чоловіку вдалося втекти.

На місце злочину було викликано співробітників Служби безпеки України та Ізмаїльського районного відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження. Затримані ж виявилися працівниками Одеської залізниці, які у скоєному зізналися.

"Українського зерна зараз потребують багато країн, які на межі голоду, і ми не можемо допускати його втрати під час транспортування. Це злочин проти економіки України та людей, які на нього чекають. Цих "псевдозалізничників" звільнено з займаних посад, їм оголошено підозру", - підкреслюють в "Укрзалізниці", не додаючи інших подробиць.

Зазначимо, що днями генеральний директор Українського дунайського пароплавства Дмитро Москаленко заявив про виявлення факту участі співробітників підприємства у розкраданні насіння соняшника з одного з суден. Він направив відповідні матеріали у Ізмаїльську окружну прокуратуру, додавши, що керівництво УДП буде максимально сприяти слідству.

Нагадаємо також, що на початку січня Служба безпеки України повідомляла про викриття злочинної схеми з розкрадання коштів на експорті українського зерна на Одеській митниці, до якої виявилися причетними причетні більше десяти високопосадовців.