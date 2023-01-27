Співробітники Українського дунайського пароплавства допомагали розкрадати насіння з одного з суден - гендиректор

Генеральний директор Українського дунайського пароплавства Дмитро Москаленко заявляє про виявлення факту участі співробітників підприємства у розкраданні насіння соняшника з одного з суден. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Встановлено, що у злочині приймали участь члени команди. Як не прикро це визнавати, допомагали крадіям деякі співробітники УДП, що мають відповідати за безпеку підприємства та антикорупційні заходи. Замовчувати цей ганебний випадок не збираємося. Керівництво УДП буде максимально сприяти слідству", - зазначив Москаленко.

За його словами, зараз проводиться службове розслідування. Крім того, він направив відповідні матеріали у Ізмаїльську окружну прокуратуру. Крадіжку ж на теплоході, як додав керівник пароплавства, вдалося виявити завдяки камерам відеоспостереження.

"Сподіваюсь, правоохоронці встановлять усіх причетних! Мародерів треба карати максимально жорстко! Також пропоную керівництву прокуратури організувати робочу групу з представників Нацполіції, інших правоохоронних структур, Державної прикордонної служби та представників стратегічних державних підприємств Придунав’я", - написав Москаленко.

Він висловив впевненість, що всі органи зацікавлені у максимально ефективній боротьбі з крадіями і корупціонерами, але для цього, за його словами, потрібно координувати роботу в цьому напрямі.