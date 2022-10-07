Українське дунайське пароплавство дерусифікувало низку суден, назвавши їх на честь міст України

Українське дунайське пароплавство почало процес перейменування суден свого флоту, що мають назви російських міст чи комуністичних діячів. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці гендиректор УДП Дмитро Москаленко﻿.

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"Ще в серпні ми анонсували процес перейменування флоту УДП. Майже всі наші транспортні судна отримали назву ще за радянських часів. Частина названа на честь російських міст та "видатних діячів" комуністичного режиму. Крім того, навіть українські назви вказані російською ("Запорожье" замість "Запоріжжя"). Ми зібрали різні пропозиції", - написав він.

За словами Москаленка, на підприємстаі вирішили, що мають обов’язково зберегти свої традиції, а саме залишити назви на честь капітанів, механіків та керівників Дунайського пароплавства.

Натомість замість російських міст та імен "комсомольців" судна отримають назви українських населених пунктів, пов’язаних з судноплавством - зокрема, це міста на Дніпрі та порти на узбережжі Чорноморського та Азовських морів.

"Особливо нам хотілося відзначити міста, які тимчасово окуповані ворогом. Маріуполь, Бердянськ, Феодосія – це все Україна! Наша країна - держава з потужними водними транспортними артеріями. Назви флоту УДП мають це символізувати і про це нагадувати, перш за все, на міжнародному рівні", - підкреслив керівник УДП.

Наразі спільно з фахівцями Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства опрацьовуються нові назви для того, щоб запобігти дублюванню.

За словами Москаленка, вже вирішено перейменувати буксир "Хабаровск" на "Маруіполь", "Иваново" на "Генічеськ", "Оренбург" на "Феодосію", "Антон Оника" - на "Миколаїв", "Яков Батюк" - на "Бердянськ", а "Володимир Куриленко" - на "Київ". Повний перелік нових назв він обіцяє оприлюднити згодом.