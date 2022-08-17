Українське дунайське пароплавство дерусифікує назви своїх суден

Українське дунайське пароплавство має намір перейменувати свої судна, які було названо на честь російських міст та комуністичних діячів. Про це йдеться у повідомленні УДП.

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"Флот Українського дунайського пароплавства збудований ще за часів СРСР. Судна, як правило, отримували назву російською. Буксири та теплоходи найчастіше називали на честь міст Радянського Союзу. Або їх іменами "вшановували пам’ять" радянських героїв та політичних діячів", - зазначається в ньому.

Як вказують в УДП, з самого початку війни його генеральний директор Дмитро Москаленко підняв питання перейменування флоту, і його в цьому підтримало керівництво Міністерства інфраструктури.

"Більше ніяких згадок про міста країни-терориста РФ, ніяких комсомолок, червоних партизанів тощо... Наразі у нашого пароплавства понад 100 суден, які мають власні назви. Технічно процедура перереєстрації досить непроста і витратна. Але ми починаємо цей процес. Судна УДП отримають нові українські назви", - зазначають в компанії.

За словами Москаленка, в УДП "вже є ідеї і пропозиції", однак там все рівно запропонували громадянам висловити власну думку та власне бачення нового "брендінгу" флоту УДП. Усіх, у кого є думки з цього приводу, закликають залишити коментарі на офіційній сторінці гендиректора пароплавства.

Зазначимо, що серед суден УДП, які були названі на честь російських міст, були, зокрема, "Астрахань", "Златоуст", "Іваново", "Іркутськ", "Оренбург", "Рибінськ" та "Челябінськ". Також одне з суден називається "Волга" на честь головної річки європейскої частини Росії.

Нагадаємо також, що нещодавно експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених назв вулиць, які рекомендуються до перейменування у першу чергу.