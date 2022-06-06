Українське дунайське пароплавство організувало контейнерний караван для доставки вантажів через Румунію

Українське дунайське пароплавство розширює контейнерні перевезення з дунайських портів у румунський порт Констанца. Як повідомляють в УДП, наприкінці травня в Ізмаїлі вперше був сформований контейнерний караван у складі самохідного судна "Капітан Ширков" та п'яти барж загальною місткістю 300 TEU.

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"На даний час розвантажувальні роботи у Констанці завершені. Караван вже частково (180 TEU) завантажений імпортним вантажем. Сподіваємось в кінці наступного тижня (тобто до 13 червня - Delo.ua) зустрічати наші судна в Ізмаїлі", - йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що такий формат перевезень є можливістю використовувати флот УДП більш ефективно, адже каравани з зерном, як правило, змушені повертатися порожніми, а контейнерні перевезення можуть бути затребувані як для експортних операцій, так і для імпортних.

"Ми починали контейнерні перевезення з невеликих об'ємів, у квітні-травні частка експортних вантажів в рази перевищувала імпорт. Але нам вдалось знайти баланс, зацікавити фрахтувальників, сформувати потрібні обсяги вантажу в обох напрямках. Наша ідея сформувати контейнерний караван спрацювала, попит на контейнерні перевезення буде зростати – ми це вже відчуваємо", - зазначив керівник УДП Дмитро Москаленко.

Фото: УДП

Нагадаємо при цьому, що порт Констанца з кінця квітня використовується для експорту українського зерна, який наразі неможливий через блокування українських портів внаслідок російської військової агресії.

Однак цей маршрут, як зазначав раніше міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, вже влітку може стати проблематичним через завантаженість агропродукцією із сусідніх країн. Зараз Україна поступово налагоджує сухопутні та комбіновані маршрути експорту зерна, зокрема через порти Німеччини та Польщі.