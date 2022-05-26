Польський порт почав відправляти українську залізну руду на експорт, на черзі зерно

Порт Свіноуйсьцє (Польща) відправив перший вантаж української залізної руди в обсязі близько 30 тисяч тонн. Як повідомляється на сайті портового комплексу Щецін-Свіноуйсьцє, вантаж прибув до порту залізницею, а потім був відправлений одержувачу до Алжиру.

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За словами голови OT Port Świnoujście Кароля Бовжика, на даний момент чекають на завантаження 17 тисяч тонн української кукурудзи. Також на складах порту перебуває понад 50 тисяч тонн залізної руди українського походження.

"У зв'язку з війною в Україні ми очікуємо надходження додаткової кількості вантажів з цієї країни... Враховуючи укладені комерційні контракти з партнерами з України, ми готуємось до обробки збільшених обсягів вантажу, у тому числі реалізуючи інвестиційну програму, що включає підготовку складських майданчиків та придбання механізованої техніки", - зазначив він.

У свою чергу, як зазначив голова адміністрації морських портів Щецин та Свіноуйсьцє Кшиштоф Урбась, від нинішньої ситуації в Україні вони лише виграють, оскільки наростять перевалку.

"Обов'язково будуть створені нові транспортні ланцюжки, нові комплексні логістичні ланцюжки. Це природне явище, тому що ринок ненавидить вакуум. Порти готові прийняти вантажі, які досі перевозилися автомобільним транспортом. Тому, хоч як це парадоксально, така ситуація збільшить перевалочні потужності польських портів", - сказав він.

Зазначимо також, що ще наприкінці квітня інший польський порт Колобжег повідомив, що відправив до Нідерландів пробну партію українського зерна в 5 тисяч тонн, яка прибула двома частинами залізницею.

Нагадаємо також, що напередодні першу партію українського зерна було доставлено до німецького порту вантажним підрозділом "Чеських залізниць", а на початку травня на постійній основі запрацював поїзд, який доставлятиме українську кукурудзу до Австрії.