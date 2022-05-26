Польский порт начал отправлять украинскую железную руду на экспорт, на очереди зерно

Порт Свиноуйсьце (Польша) отправил первый груз украинской железной руды в объеме около 30 тысяч тонн. Как сообщается на сайте портового комплекса Щецин-Свиноуйсьце, груз прибыл в порт по железной дороге, а затем был отправлен получателю в Алжир.

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По словам главы OT Port Świnoujście Кароля Бовжика, на данный момент ждут загрузки 17 тысяч тонн украинской кукурузы. Также на складах порта находится более 50 тысяч тонн железной руды украинского происхождения.

"В связи с войной в Украине мы ожидаем поступления дополнительного количества грузов из этой страны... Учитывая заключенные коммерческие контракты с партнерами из Украины, мы готовимся к обработке увеличенных объемов груза, в том числе реализуя инвестиционную программу, включающую подготовку складских площадок и приобретение механизированной техники", - отметил он.

В свою очередь, как указал глава администрации морских портов Щецин и Свиноуйсьце Кшиштоф Урбась, от нынешней ситуации в Украине они лишь выигрывают, поскольку нарастят перевалку.

"Обязательно будут созданы новые транспортные цепочки, новые комплексные логистические цепочки. Это естественное явление, потому что рынок ненавидит вакуум. Порты готовы принять грузы, которые до сих пор перевозились автомобильным транспортом. Поэтому, как это ни парадоксально, такая ситуация увеличит перевалочные мощности польских портов", - сказал он.

Отметим также, что еще в конце апреля другой польский порт Колобжег сообщил, что отправил в Нидерланды пробную партию украинского зерна в 5 тысяч тонн, прибывшую двумя частями по железной дороге.

Напомним также, что накануне первая партия украинского зерна была доставлена в немецкий порт грузовым подразделением "Чешских железных дорог", а в начале мая на постоянной основе заработал поезд, который будет доставлять украинскую кукурузу в Австрию.