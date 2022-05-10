Украинское зерно начало экспортироваться в Австрию по железной дороге (ВИДЕО)

С 6 мая на постоянной основе заработал поезд, который будет доставлять украинскую кукурузу в Австрию: первые 25 вагонов-хопперов уже добрались к заказчику.

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Об этом сообщает 10 мая компания "Агросем", выступившая ключевым партнером между украинскими аграриями и конечными покупателями кукурузы. По словам ее директора Алексея Кулика, поезд будет курсировать еженедельно

Первый же поезд с украинским зерном в Австрии встречала делегация во главе с самим Куликом, послом Украины Василием Химинцем, министром сельского и лесного хозяйства, экологии и водных ресурсов Австрии Элизабет Кёстингер и генеральным директором "Федеральных железных дорог Австрии" Андреасом Маттом.

Напомним также, что 28 апреля в румынском порту Констанца было загружено украинским зерном первое судно: корабль Unity N под флагом Маршалловых островов был отправлен с грузом кукурузы в Испанию.

Однако, как отмечает министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, румынское направление экспорта зерновых уже летом может стать проблематичным из-за загруженности портов агропродукцией из соседних стран, в частности Венгрии и Сербии, власти которых не удастся убедить в приоритетности поставок из Украины.

Вывозить же украинское зерно через украинские же порты сейчас невозможно из-за войны с Россией, которая оккупировала подавляющее их большинство, а также фактически заблокировала возможность прохода из оставшихся, главным из которых является Одесса.

При этом вопрос обеспечения экспорта украинского зерна является крайне важным для обеспечения продовольственной безопасности в мире, особенно для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Накануне Одессу в этой связи посетил даже глава Европейского союза Шарль Мишель, которому продемонстрировали хранилища, полные зерна, которое сейчас невозможно вывезти.